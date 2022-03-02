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Завершен прием заявок на участие в конкурсном отборе общественных проектов «СОдействие»

2 марта 2022 14:43
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Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора.

1 марта завершился прием заявок для участия во втором конкурсном отборе общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие». За два месяца, начиная с 1 января, в конкурсную комиссию поступило 202 проекта. Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 15 апреля конкурсной комиссией, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы, предстоит оценить каждый заявленный проект. 

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов. Из бюджета Самарской области за 2017-2021 гг. уже направлено свыше 800 млн руб. В 2022 году на реализацию программы будет направлено еще 253 млн руб.

Напомним, что государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.  Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан. 

За все время реализации программы в конкурсную комиссию поступило 1762 общественных инициатив, из которых 202 проекта поступили на рассмотрение конкурсной комиссии к 1 марта 2022 года. Реализация проектов, которые будут определены победителями, состоится в 2022 году.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений: 

-    водоснабжение, пожарная безопасность;

-    дорожная деятельность, освещение;

-    парки, скверы, фонтаны,

-    спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;

-    малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;

-    сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;

-    народные промыслы;

-    содержание мест захоронения.

Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Следующий прием заявок на конкурс стартует 1 сентября и завершится 1 ноября  2022 года.

Подробная информация о Губернаторском проекте «СОдействие», правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.

 

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