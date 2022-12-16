51

Завершен прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области-2022, который был объявлен 17 ноября и продолжался до 9 декабря. В день завершения приема заявок был зафиксирован пик активности: за несколько часов было подано порядка 50 заявок. Видя высокую заинтересованность представителей медиасообщества в участии в одном из самых престижных профессиональных конкурсов Самарской области, а также учитывая многочисленные обращениям журналистов, организаторы конкурса приняли решение продлить срок приема заявок до 15 декабря 2022 года.



По предварительным итогам заявочной кампании на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области поступило более 150 заявок. До конца декабря конкурсной комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям конкурсной документации и определить победителей.



Наиболее популярным среди журналистов стало направление «Год культурного наследия народов России» – 59% заявок подано именно в этом направлении. Среди номинаций самой востребованной оказалась «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации» – 43% заявок. На втором месте – «Лучшая работа/проект на телевидении» – 25%, замыкает тройку лидеров по количеству поданных заявок номинация «Лучшая диджитал-работа/проект» –¬ 24% заявок.



Примерно одинаковую активность проявили как творческие коллективы региональных, так и муниципальных СМИ. Если на страте заявочной кампании конкурса муниципальные средства массовой информации были лидерами по количеству поданных заявок, то к 15 декабря цифры практически сравнялись: 51% заявок поступил от СМИ муниципальных районов Самарской области и 49% заявок подали представители региональных СМИ.



Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе будущего года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Российской печати. Сведения о победителях конкурса будут размещены на сайте Правительства Самарской области.

Фото: ru.freepik.com