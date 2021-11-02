Завершен прием заявок для участия в конкурсном отборе общественных проектов «СОдействие»

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1 ноября завершился прием заявок для участия в конкурсном отборе общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие». За два месяца, начиная с 1 сентября, в конкурсную комиссию поступило 174 проекта.

Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 15 декабря конкурсной комиссией, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы, предстоит оценить каждый заявленный проект.



Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов. Из бюджета Самарской области за 2017-2021 гг. уже направлено свыше 800 млн руб. В следующем году на реализацию программы будет направлено еще 253 млн руб.



Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан. За все время реализации программы в конкурсную комиссию поступило 1525 общественных инициатив, из которых 174 проекта поступили на рассмотрение конкурсной комиссии к 1 ноября 2021 года.



Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:

- водоснабжение, пожарная безопасность;

- дорожная деятельность, освещение;

- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;

- парки, скверы, фонтаны,

- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;

- спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;

- народные промыслы;

- экскурсионное обслуживание, фестивали;

- содержание мест захоронения.

Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.



Следующий прием заявок на конкурс стартует 1 января и завершится 1 марта 2022 года.