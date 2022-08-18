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Завершающие концерты «Летних вечеров духовой музыки» пройдут у Дома офицеров Самары 19 и 26 августа

18 августа 2022 16:41
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Всё лето, каждую первую и третью пятницу месяца,  у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города играют военные оркестры.

Ежегодный летний сезон военной духовой музыки, официально объявленный открытым в начале июня, – близится к завершению. Всё лето, каждую первую и третью пятницу месяца, с 18 до 19 часов в Самаре, у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города играют военные оркестры.

Напомним, проект «Летние вечера духовой музыки» реализуется Домом офицеров Самарского гарнизона и союзом «Бессмертные Гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии в рамках продолжения традиций самарского военного оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова – автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».

В ближайшую пятницу, 19 августа, всех жителей и гостей Самары ожидает очередной концерт с участием Военного оркестра управления федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области под управлением дирижёра майора Олега Чемоданова, на котором вновь прозвучат шедевры отечественной и зарубежной духовой музыки.

Зрителей ждут 19 августа 2022 года с 18 до 19 часов по адресу: Самара, ул.Шостаковича, д.7, площадка перед Домом офицеров Самарского гарнизона у памятника Александрийским гусарам.

26 августа 2022 года на площадке перед ОДО состоится завершающий концерт в рамках этого сезона. Для зрителей выступит военный оркестр 15-ой гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижёра гвардии майора Вячеслава Ворушилова.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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