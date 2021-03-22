Завершается регистрация волонтеров региона для поддержки проведения голосования за объекты благоустройства

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22 марта в Самарской области завершается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта – голосования за объекты благоустройства на единой платформе. Чтобы стать частью команды, необходимо оставить заявку на сайте.

Перед волонтерами стоит задача информировать жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение, отвечать на вопросы населения о голосовании и возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Также они будут помогать жителям проголосовать «на месте» через планшет или смартфон.

К проекту продолжают присоединяться волонтеры из разных городов региона.

Само голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе. Жители Самарской области смогут определить те общественные пространства, которые в первую очередь нуждаются в перезагрузке, отдав голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранной локации.

В Самарской области в голосовании будут принимать участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

В Самарской области нацпроект реализуется под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова, который убежден, что важнейшую роль в вопросе выбора территорий для благоустройства должны играть жители региона.