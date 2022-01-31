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Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

31 января 2022 12:44
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Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». 
 
Регистрация образовательных организаций высшего образования продлится до 31 января 2022 года. Все желающие могут подать заявку по ссылке: https://dobro.ru/project/10036978
 
 «Российская студенческая весна» - это ежегодный фестиваль, который проходит в вузах и ссузах, а также крупнейшая площадка для обмена и реализации творческих идей, общения, приобретения новых навыков и единомышленников. Юбилейный фестиваль состоится в Самаре с 14 по 20 мая этого года. 
 
Во время фестиваля волонтёры помогут при организации проведения активностей, выбрав одно из четырех направлений: протокольные мероприятия, концертная программа и церемонии, гостеприимство и специальные направления. Участником волонтерской программы может стать гражданин России в возрасте от 16 до 70 лет.

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