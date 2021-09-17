Завершается приём заявок на журналистский конкурс «В фокусе – детство»

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1 октября завершается приём заявок на участие в региональном этапе XII Всероссийского журналистского конкурса «В фокусе – детство». Заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются на e-mail: dipkonkurs@yandex.ru.

К участию приглашаются авторы, чьи работы освещают успешные практики поддержки семьи и детства, ценности крепкой многодетной семьи, судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом, новые способы работы с семьей и детьми, различные онлайн-технологии и интерактивные сервисы, приходящие на помощь детям, лайфхаки для родителей, оказание квалифицированной психологической помощи и работу детского телефона доверия.

Традиционно конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Организатором регионального этапа выступает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области. В состав оргкомитета вошли представители органов исполнительной власти и общественных организаций.

Цель конкурса – укрепление в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства; формирование в общественном сознании позитивного отношения к детям и семьям в трудной жизненной ситуации; повышение уровня информированности российского общества о путях конструктивного решения проблем семейного и детского неблагополучия, в том числе через реализацию программ и проектов Фонда и поддержку лучших практик и успешного опыта работы с семьями и детьми.

В конкурсе могут принимать участие журналистские материалы, соответствующие следующим основным номинациям:

«Многодетная Россия» – материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

«Дорогой безграничных возможностей» – материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Работа над ошибками» – материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

«Выйти в плюс» – материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т.ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.

Оргкомитет конкурса учредил дополнительные специальные номинации:

«Помощь в новом формате» – материалы, посвященные реализации в регионах при поддержке Фонда инновационных инфраструктурных проектов по созданию микрореабилитационных центров и служб «Семейная диспетчерская».

«Я – родитель» – материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; советы и лайфхаки для родителей о воспитании детей разного возраста, психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети; материалы, помогающие построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб психике ребенка.

«Номер доверия» – материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем – детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг и др.

«Жизнь замечательных семей» – материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 и 2021 году на региональном и федеральном этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса.

К участию в конкурсе принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, созданные как профессиональными журналистами, так и студентами факультетов журналистики вузов и юными журналистами зарегистрированных СМИ в возрасте от 13 до 18 лет.

Лучшие материалы регионального этапа среди печатных публикаций, интернет-публикаций, теле- и радиосюжетов, подкастов и публикаций в блогах, размещенных в региональных и муниципальных СМИ и блогах, выйдут на суд профессионального жюри федерального этапа конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет проведена в период с 25 по 30 ноября 2021 года в Москве. Победители конкурса получают именные дипломы и подарки от Организатора конкурса, а также призы, учрежденные партнерами конкурса по специальным номинациям.