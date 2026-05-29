Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Завершается подготовка загородных лагерей Самары к летнему сезону

27 мая на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации города подвели итоги подготовки лагерей Самары к летнему сезону 2026 года.

27 мая на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации города подвели итоги подготовки лагерей Самары к летнему сезону 2026 года. Всего этим летом на территории городского округа будут работать 12 лагерей, 9 из них — муниципальные. За 48 смен в них отдохнут более 10,8 тысяч детей. Летняя кампания стартует в День защиты детей, 1 июня.

В рамках межведомственной комиссии руководители загородных лагерей отчитались о готовности своих учреждений к приему детей. Так, в «Волжском Артеке», который в этом году отметит 80-летие, капитально отремонтировали уличную эстраду, жилые помещения и пищеблок, обновили покрытие спортплощадок, закупили новую мебель для обеденного зала и спортивный инвентарь. По словам директора лагеря Галины Цецулиной, к юбилею в каждой из смен запланированы праздничные события.

В центре «Олимп» к сезону демонтировали старые уличные туалеты и смонтировали современные сантехнические модули, в «Золотой рыбке» отремонтировали асфальт, полы в холле и душевые кабины. В центре дзюдо «Мужество» отремонтирован асфальт и установлен быстровозводимый корпус на 52 места, что позволит увеличить число отдыхающих в смену. Также детей примут лагеря «Волжанка», «Арго», «Салют-2», центр «Авангард-Самара» и детский оздоровительно-образовательный центр «Заря», где реконструирован пищеблок — он примет детей после 1 июля.

В течение июня в Самаре также будут работать 194 лагеря с дневным пребыванием на базе школ. В них планируется принять более 15,5 тысячи детей — на 271 человека больше, чем в прошлом году. Программы всех лагерей включают модули «Движение первых» и «Орлята России», церемонии подъема флага и исполнения гимна, а также патриотически акции.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

