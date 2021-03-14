Заведения общепита начали экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

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Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам.

Основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов и основатель "Теремка" Михаил Гончаров заявили, что пересмотрят цены на свои блюда.

При этом Гончаров также рассказал, что для выхода из сложившейся ситуации, на фуд-кортах вернули менее красивые пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от салфеток более высокого качества.

"Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд", — отметил он.

В сети ресторанов KFC рассказали, что благодаря большим объемам закупок и прямой работе с поставщиками подорожание было не таким значительным как в рознице. Кроме того, там отметили, что периодически проводят корректировку цен на некоторые позиции в меню.

Представители "Макдоналдса" заявили, что не собираются повышать цены вовсе.

Ранее в России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

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