Зарплаты россиян предложили считать по-новому

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Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные, передает РИА Новости. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — рассказал он.

Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.

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