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Зарплата чиновников региона будет зависеть от удовлетворенности граждан ответами на платформе обратной связи

19 сентября 2022 15:40
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Таким образом правительство СО совместно с ЦУР решили дисциплинировать чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС.

С сентября KPI (ключевой показатель эффективности) сотрудников областных министерств и ведомств будет зависеть от того, понравился ли гражданам ответы власти на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Таким образом правительство Самарской области совместно с ЦУР решили дисциплинировать чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС.

Плановый показатель по удовлетворенности, который ставит перед регионами Минцифра должен быть не менее 60%. В третьем квартале 2022 года 61% жителей области после обращения в ПОС остались довольны.  Также в ближайшее время при оценке работы региональных органов власти в ПОС будет оцениваться своевременность ответов на Госуслугах. 

Информация о достижении министерствами и ведомствами значения указанного показателя будет ежемесячно формироваться Центром управления регионом Самарской области и направляться в администрацию Губернатора Самарской области.

Первые значения нового показателя уже направлены ЦУР и будут учтены при выплате заработной платы за сентябрь 2022 года.

Платформа обратной связи " Госуслуги. Решаем вместе" - востребованная площадка коммуникации жителей Самарской области и власти. С 1 января 2022 года на нее поступило более 62 тыс. сообщений. 

Важно отметить, что по итогам 2021 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству сообщений: их было более 208 тысяч – это 6 место среди субъектов РФ и 1 место в Приволжском федеральном округе.

Что такое ПОС

Это единое окно цифровой обратной связи, которое дает возможность: 

- принимать и обрабатывать сообщения через Госуслуги, направлять их в компетентный орган;

- быстро анализировать и вести контроль поступающих сообщений, следить за сроками их отработки;

- получать обратную связь от гражданина, насколько он доволен ответом и решением вопроса.

Отправить сообщение в ПОС можно через:

- формы на портале Госуслуг;

- мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;

- виджеты ПОС на сайтах органов госвласти и организаций. 

Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете Госуслуг.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

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