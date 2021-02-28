Заразившуюся COVID-19 артистку Лядову перевели в реанимацию

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Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, заразившейся коронавирусом, ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Об этом рассказала РБК помощница артистки Галина Горбенко.



«Состояние вчера вечером ухудшилось, перевели в реанимацию. Она в сознании, подключили «на кислород». Она не на ИВЛ. Возраст, безусловно, сказывается», — сказала Горбенко.



Ранее Горбенко сообщила РБК, что Лядову госпитализировали в терапевтическое отделение 52-й больницы По ее словам, у артистки была температура 38 градусов, однако затем ее удалось сбить.



ТАСС со ссылкой на представителя Лядовой Виталия Мирошникова передавал, что артистку госпитализировали с коронавирусной инфекцией и врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.



Лядовой 95 лет. Она родилась 29 марта 1925 года в Екатеринбурге, в 1948 году окончила Уральскую консерваторию, а в 1951-м была принята в Союз композиторов СССР.



Она написала музыку более чем к 800 песням. В частности, широкую известность получили «Старый марш» на стихи Михаила Владимова, «Чудо-песенка», «Барабан» на стихи Игоря Шаферана и «Ай-люли», написанная для певицы Тамары Миансаровой.



Лядова является заслуженным деятелем искусств РСФСР, народной артисткой РСФСР. Она награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.





Фото: Григорий Сысоев / ТАСС