В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области

24 сентября 2025 13:38
В России стартовала грантовая программа для предпринимателей. Международная школа бизнеса «Горки» объявила о механизме поддержки, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получить доступ к практическим знаниям и инструментам масштабирования. Стоимость обучения покроют сами попечители школы. Программа рассчитана на малый и средний бизнес с доказанным потенциалом роста, готовый к системной работе и внедрению новых подходов.

Сектор МСП в России демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к экономическим вызовам. Малые и средние компании создают миллионы рабочих мест и десятки триллионов рублей добавленной стоимости. Поддержка этого сегмента — ключевой элемент долгосрочного экономического развития страны. Поэтому школа предлагает предпринимателям не льготы и не субсидии, а доступ к проверенным практикам и сообществу лидеров рынка.

«Гранты — это не благотворительность, а инвестиция в будущее экономики страны», — подчеркивает основатель Askona Life Group и сооснователь школы Владимир Седов. Попечительский совет «Горок» объединяет предпринимателей и управленцев из ведущих российских компаний, среди которых Wildberries&Russ, amoCRM, Skyeng, «ВсеИнструменты.ру», «Абрау-Дюрсо» и другие. Члены совета принимают участие в образовательных программах, ведут модули, делятся кейсами и приглашают участников на референс-визиты в свои компании.

Международная школа бизнеса «Горки» основана в Доброграде в 2025 году. Она позиционирует себя как «анти-MBA» и делает акцент на предпринимательском мышлении, технологиях масштабирования и реальных инструментах управления бизнесом. Программы выстроены по жизненному циклу компаний и охватывают отрасли от IT и e-com до производства и креативных индустрий.

Сейчас продолжается прием заявок на грантовую программу. Это возможность для предпринимателей, готовых масштабировать бизнес, получить доступ к опыту ведущих российских компаний и стать частью профессионального сообщества.

