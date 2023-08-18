Запрет пропаганды чайлдфри поддержали в большинстве регионов

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Законопроект о запрете пропаганды бездетности, который был заново внесен в Госдуму после доработки в июне, поддержали большинство регионов, а также в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Всероссийском научно-исследовательском институте МВД. Об этом сказала «Парламентской газете» соавтор инициативы депутат Госдумы от Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова.

Сейчас законопроект, подготовленный парламентом Башкортостана вместе с депутатом, отправлен в Правительство для получения повторного заключения. Документ запрещает распространять среди детей информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей. Под такой информацией предлагают понимать формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями.



Инициативу поддержали в различных организациях, в том числе в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Всероссийском научно-исследовательском институте МВД, рассказала Аиткулова.

«Доработанный вариант законопроекта направлен на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда нравственному и духовному развитию несовершеннолетних», — говорится в заключении научной правовой экспертизы, подготовленной в институте. В то же время новшество «не предполагает вмешательства в сферу индивидуальной автономии, включая свободу выбора модели репродуктивного поведения; не имеет целью запрещение или официальное порицание отказа от рождения детей; не препятствует беспристрастному публичному обсуждению указанных вопросов», — указано в документе.

«Большинство субъектов Российской Федерации также поддержали законопроект», — сказала депутат.