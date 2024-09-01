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Запрет на телефон в российских школах вводится с 1-го сентября

1 сентября 2024 10:33
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Запрет на телефон в российских школах вводится с 1-го сентября

Российским школьникам в новом учебном году нельзя пользоваться мобильным телефоном на уроках. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Теперь учащиеся имеют право достать смартфон только при экстренном случае, когда возникает угроза жизни или здоровью одноклассников или педагогов.

Данная мера призвана повысить дисциплину на уроках, которую детей обязывают строго соблюдать.

Два года назад педагоги выступали с такой инициативой на общероссийском родительском собрании. Было заявлено, что учащиеся не будут отвлекаться на гаджеты. Опрошенные «Газетой.Ru» учителя разошлись во мнениях о том, насколько обосновано такое требование к школьникам всех классов. В Национальном родительском комитете тогда посчитали, что вводить ограничения нужно в каждой школе по решению родителей учащихся, чтобы избежать конфликтов. Но при этом спикеры сочли, что школьники активно используют смартфоны для списывания, поэтому запрет оправдан.

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