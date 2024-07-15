Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 34% самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Член комитета Государственной Думы по безопасности Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу SuperJob мнение самарцев по этому поводу разделилось: 34% опрошенных поддерживают инициативу, 31% выступают против.



Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.



Выше всего уровень поддержки предложения Б. Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 38% против 28% среди бездетных.



Время проведения: 8—11 июля 2024 года