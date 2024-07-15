Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 34% самарцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы.
Более 78 тысяч бутылок и банок собрали фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали
Во время пьяной ссоры она нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом.
Жительница Нефтегорска предстанет перед судом за убийство своего сожителя
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Всего помощь получили около 140 пациентов.
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей.
Нацпроект «Демография» помогает приобрести новые профессиональные компетенции
Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.
Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк для отслеживания местоположения
Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 34% самарцев

15 июля 2024 10:31
188
Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 34% самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Член комитета Государственной Думы по безопасности Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу SuperJob мнение самарцев по этому поводу разделилось: 34% опрошенных поддерживают инициативу, 31% выступают против.


Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения Б. Хамзаева продемонстрировали горожане, имеющие детей: 38% против 28% среди бездетных.
 

Время проведения: 8—11 июля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы все меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства
15 июля 2024, 11:18
Самарцы все меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства
Жители Самарской области хотят зарабатывать больше, чем еще год назад. Общество
275
Самарцы считают: на идеальный отпуск в этом году нужно 172 тысячи рублей на человека
14 июля 2024, 11:37
Самарцы считают: на идеальный отпуск в этом году нужно 172 тысячи рублей на человека
За год отпускной бюджет россиян вырос на 9%. Общество
623
На эмоциональное здоровье россияне в среднем тратят около 15 000 рублей в месяц
12 июля 2024, 12:17
На эмоциональное здоровье россияне в среднем тратят около 15 000 рублей в месяц
Исследование показало, что больше трети опрошенных (39%) в среднем тратят 3-4 часа в будни на личные дела и увлечения. Общество
614
В центре внимания
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
148
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1338
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
708
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1747
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
664
Весь список