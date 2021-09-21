Зампред ЦБ посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство

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Пенсионерам стоит полагаться не только на государство, но и на собственный капитал, сформированный в течение жизни. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передают "Известия".

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни»,— сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, существует множество способов для граждан сделать самостоятельные накопления. В качестве примеров Швецов привел пенсионные фонды, страховые компании, покупку недвижимости, которая поможет при ее сдаче в аренду. Кроме того, поддержкой на пенсии может служить пассивный доход от акций, облигаций и прочих финансовых инструментов.

Фото: Известия/Константин Кокошкин