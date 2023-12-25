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Замначальника областного главка МВД принял участие в офицерско-кадетском бале

25 декабря 2023 13:34
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Замначальника областного главка МВД принял участие в офицерско-кадетском бале

В здании «Центра Гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвыйных происшествий» состоялся офицерско-кадетский бал. Цель мероприятия развитие духовного, нравственного и интеллектуального развития молодого поколения. В нем приняли участие курсанты самарского кадетского корпуса МВД, учащиеся Лицея государственной службы и правоохранительных органов, представители самарского казачьего корпуса. На балу присутствовал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев. В своем вступительном слове Алексей Михайлович отметил, что, только зная свою историю, историю страны, традиции своего народа, можно понять, как жить дальше.


Юноши и девушки продемонстрировали собравшимся, что в процессе обучения они не только учатся профессионально служить своей Родине, но и интересуются историей и готовятся уже к офицерским раутам. Во время бала кадеты исполнили такие танцы как полонез, вальс, мазурка.
Все участники офицерско-кадетского бала получили незабываемые впечатления.

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