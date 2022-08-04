Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин встретился с руководством гордумы  Самары

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Рабочая встреча состоялась с председателем Думы Алексеем Дегтевым и его заместителем Сергеем Рязановым.

Рассматривались вопросы о поставках форменной одежды для нужд жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, участие сотрудников в благоустройстве городских территорий, парков, придомовых участков, остановок общественного транспорта.

Кроме того, намечены поставки в городскую Думу сувенирной продукции, производимой в исправительных учреждениях.

Рабочие встречи решено продолжать и дальше, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО