Законопроект о совершенствовании налоговой системы принят в I чтении

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Такую информацию сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.

Народные избранники поддержали повышение налога на прибыль и введение дифференцированного НДФЛ с 1 января 2025 года. Нововведения позволят усилить поддержку семей с детьми и участников СВО.

"Бюджет получит дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов. Увеличатся вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий", — пояснил Вячеслав Володин.

Налоговые поправки дополнительно обеспечат федеральный бюджет 2,6 триллионами рублей. Только за счет повышения налога на прибыль государство получит в 2025 году 1,6 триллиона рублей, пишет Смотрим.