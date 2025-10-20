Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона

119

Загородный парк в Самаре будет передан на баланс одного из региональных министерств — либо министерства природных ресурсов и экологии, либо министерства градостроительной политики.

Соответствующее решение озвучил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании областного правительства.

Глава региона отметил, что текущая ситуация с управлением парком характеризуется отсутствием должного контроля и исполнения поручений, что создает условия для халатности и бездействия со стороны ответственных структур, пишет Самара-МК.