Задержаны нелегальные торговцы раками в Самаре

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Изъятые у подозреваемых 20 тысяч речных раков выпущены в естественную среду обитания.

Сотрудники Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте при силовой поддержке бойцов ОМОН областного Управления Росгвардии в рамках оперативного эксперимента с поличным задержали нелегальных торговцев водными биологическими ресурсами.

Полицейскими были установлены трое граждан, занимающихся реализацией раков для дальнейшей перепродажи их на рынках Самарской области и г. Москвы в новогодние праздники. При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками транспортной полиции при силовой поддержке ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в незаконном предпринимательстве. Ими оказались 50-летний житель Пестравского района Самарской области и проживающие в Большечерниговском районе Самарской области 69-летний отец с 37-летним сыном.

Полицейские изъяли у злоумышленников 37 мешков с живыми речными раками в количестве свыше 10 тысяч штук, общим весом более 420 килограммов на сумму более 600 тысяч рублей.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято еще около 400 килограммов живых раков, находящихся в специальных бассейнах для поддержания их жизнедеятельности. Также в подсобных помещениях у одного из подозреваемых обнаружены запретные орудия лова водных биологических ресурсов.

Следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Изъятые у фигурантов речные раки были выпущены в естественную среду обитания.