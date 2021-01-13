Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

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Россияне, ранее задержанные в Южном Судане, включая Илью Варламова и Петра Верзилова, отпущены на свободу, решается вопрос об их выезде из страны. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", - отметила она.

В свою очередь в посольстве РФ в Уганде ТАСС уточнили, что против россиян не выдвигали обвинений. Они переночуют в городе Капоэта и отправятся в четверг в столицу Южного Судана город Джубу.

Ранее блогер Варламов сообщил на своем сайте, что был задержан в Южном Судане вместе с издателем "Медиазоны" и участником арт-группы "Война" Верзиловым, а также с еще тремя гражданами РФ. Позднее Варламов уточнил, что россияне были арестованы, их телефоны изъяты.

Илья Варламов Фото: Митя Алешковский/ТАСС