За январь судебные приставы Самарской области взыскали задолженность по алиментам в 47,5 млн рублей

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За первый месяц 2022 года судебными приставами региона окончено в пользу детей взыскано 47,5 миллионов рублей. Арестовано и отправлено на реализацию имущество 200 алиментщиков на сумму более 67 миллионов рублей. У 3,6 тысяч должников задолженность по алиментам удерживается с заработной платы.

В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено за январь 1,2 тысячи алиментщиков. В праве управления транспортными средствами — 156. В результате ограничительных мер за первый месяц 2022 года должники-алиментщики перечислили своим детям свыше 6 миллионов рублей.

В отношении тех, кто после принятых сотрудниками Службы мер и дальше продолжил уклоняться от исполнения родительских обязательств, составлен 171 административный протокол по ст. 5.53.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 96 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».