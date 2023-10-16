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За выхoдныe дни спасатели СО потушили 56 техногенных пожаров

16 октября 2023 14:57
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В результате неконтролируемого пала сухой травы в указанный период в регионе произошло 5 пожаров на общей площади менее 1 га.

В период с 13 по 16 октября на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 56 техногенных пожаров, 36 из которых произошло в городских округах, 20 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара. 3 человека, к сожалению, погибли. Спасено 12 человек, 8 из которых дети.

В результате неконтролируемого пала сухой травы в указанный период в регионе произошло 5 пожаров на общей площади менее 1 га.

15 октября поступило сообщение о пожаре на улице Баныкина в Тольятти. В доме горела домашняя мебель и вещи в спальне трехкомнатной квартиры на площади 12 кв.м

Звеньями газодымозащитной службы 86, 70 и 39 пожарно-спасательных частей, а также сотрудниками службы пожаротушения была обеспечена своевременная самостоятельная эвакуация из дома 20 человек. Еще 12 человек, 8 из которых дети, были спасены огнеборцами. Для борьбы с огнем привлекались 29 человек и 9 единиц техники.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, как предотвратить подобные пожары и избежать их печальных последствий:

не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, костер, гриль без присмотра;

тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения;

не оставляйте топящуюся печь без присмотра;

перед растопкой печи, проверяйте тягу в дымоходе;

не используйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости;

установите дома пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

Увидели пожар, сразу звоните в пожарно-спасательную службу по телефонам 01 и 101, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   freepik.com

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