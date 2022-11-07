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За неделю в регионе выявлено порядка 2400 различных правонарушений БДД

7 ноября 2022 11:57
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За неделю в регионе выявлено порядка 2400 различных правонарушений БДД

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 31 октября по 06 ноября. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 76 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Полицейскими выявлено порядка 2400 различных правонарушений в области дорожного движения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: так, более 329 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 59 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 75 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 212 раз.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 247 водителей. Несмотря на выписанные требования, 2 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

Теги: БДД

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