За слишком высокие заборы на дачах самарцев ждет штраф

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Жителям Самарской области, нарушившим требования по установке забора на дачных участках, грозит штраф. Об этом сообщила член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Согласно правилам, рекомендуемая высота забора по периметру должна составлять 1,2-1,8 метра. Иначе слишком высокое ограждение может препятствовать поступлению света на соседние участки.

«Ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%», — пояснила Обрывко.

При этом юрист отметила, что если владельцы соседних участков имеют письменное обоюдное согласие, то возможна установка забора другого типа или вовсе его отсутствие. В противном случае дачнику с нарушенными требованиями к ограждению грозит штраф до 5 тыс. рублей или предписание о его демонтаже, сообщает ГТРК Самара.

Неправильная установка забора считается самозахватом соседской территории. В таком случае собственника могут обязать выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических, пишет РИА Новости.

«Всегда сверяйтесь с межевым планом участка перед установкой забора. Данная процедура может и займет у вас длительное время, но гарантированно убережет вас от дополнительных расходов и судебных разбирательств», — отметила Александра Обрывко.