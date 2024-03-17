"За родное – за своё!": Тольяттинка стала стала обладателем четвертого автомобиля LADA Vesta  

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Уже 4 из 5 LADA Vesta нашли своих обладателей: жительница Тольятти стала новым победителем викторины "За родное – за своё!"

Подведены итоги четвертого, предпоследнего прямого эфира викторины. Ранее обладателями главного приза - автомобиля - стали:



жительница Самары;

жительница Сызрани;

житель Волжского района.



Полный перечень победителей публикуется на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" после завершения эфира.



Сотрудники Центра по обработке данных викторины обзванивают всех победителей. Если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.



Финальное подведение итогов викторины "За родное - за своё!" состоится уже сегодня в 21.00.