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"За родное – за своё!": Тольяттинка стала стала обладателем четвертого автомобиля LADA Vesta  

17 марта 2024 16:36
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Финальное подведение итогов викторины "За родное - за своё!" состоится уже сегодня в 21.00.

Уже 4 из 5 LADA Vesta нашли своих обладателей: жительница Тольятти стала новым победителем викторины "За родное – за своё!"

Подведены итоги четвертого, предпоследнего прямого эфира викторины. Ранее обладателями главного приза - автомобиля - стали:

 жительница Самары;
 жительница Сызрани;
 житель Волжского района.

Полный перечень победителей публикуется на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" после завершения эфира.

Сотрудники Центра по обработке данных викторины обзванивают всех победителей. Если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.

Финальное подведение итогов викторины "За родное - за своё!" состоится уже сегодня в 21.00.

Теги: Тольятти

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