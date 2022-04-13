За пьяную ночную езду житель Похвистнево приговорен к обязательным работам 

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20 часов обязательных работ будет отбывать житель Похвистнево за неоплаченный вовремя штраф, назначенный ему за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"После вечернего распития пенного напитка со своим знакомым житель Самарской области решил отвезти того домой. Не опасаясь, что его поведение может привести к трагедии, мужчина сел за руль автомобиля, однако был остановлен сотрудником ГИБДД. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения провели на месте и составили в отношении правонарушителя административный протокол. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Мужчина не торопился погашать задолженность. Было возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы неоднократно предупреждал должника, что дальнейшее уклонение от уплаты штрафа только усугубит ситуацию – неисполнение решение суда может обернуться административным арестом или обязательными работами. Доводам должностного лица нарушитель не внял и долг не оплатил.

Суд приговорил неплательщика к обязательным работам сроком на 20 часов.

Данная мера пресечения не освобождает мужчину от погашения административного штрафа. Теперь мужчине предстоит не только оплатить штраф, но и потрудиться на благо родного города.



Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области