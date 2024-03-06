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За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых

6 марта 2024 10:46
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За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме женщин и их приглашения на вакансии, и выделили основные тренды гендерного равновесия на российском рынке труда.  

Резюме женщин – доля растет

За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых – их доля составила 51%, прибавив 1 п.п. к показателям 2021 и 2022 гг. и достигнув почти 1,5 млн в целом по РФ.

В регионах Поволжья наблюдается такая же динамика: доле резюме от женщин за год выросла на 1% до 51% и достигла более 135 тыс. активных новых резюме за год. Регионами-лидерами по доле активных женщин соискательниц в ПФО по итогам года стали Республика Марий Эл – сразу 55% резюме на всем рынке труда приходится именно на женщин, Чувашская Республика (52%), Республика Татарстан (52%), Республика Мордовия (52%).

При этом, самый высокий прирост резюме женщин, находившихся в активном поиске работы, произошел в самых молодых и старших возрастных когортах – на 14% по сравнению с 2022 годом стало больше резюме женщин в возрасте от 14 до 18 лет и на 20% больше в возрасте от 61 года. На 4% и 8% прибавились резюме женщин в когортах от 41 до 50 лет и от 51 до 60 лет соответственно.

Доля резюме женщин в регионах ПФО, 2023 год:

Удмуртская Республика

51%

Пензенская область

51%

Оренбургская область

49%

Республика Татарстан

52%

Республика Мордовия

52%

Ульяновская область

51%

Саратовская область

51%

Чувашская Республика

52%

Самарская область

49%

Республика Марий Эл

55%

Средняя доля по ПФО

51%

 

Примечательно, что в самых массовых возрастных когортах на рынке труда, на сокращение которых сегодня влияет эффект демографической ямы, темпы падения резюме женщин существенно ниже, чем у мужчин. Так, резюме соискателей в возрасте от 19 до 30 лет за год стали меньше на 6% среди женщин и на 9% среди мужчин, а возрасте от 31 до 40 лет – количество резюме женщин снизилось на 2%, а мужчин на 6%.

Ярко выраженными «женскими» профобластями на рынке труда, в которых доля резюме женщин занимает от двух третей и выше, являются управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, массмедиа (66%) и страхование (66%).

При этом женщины активно наращивают свое присутствие и в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавила 1 п.п., но остается невысокой – 13% и 20% соответственно.

Приглашения женщин на работу – компании активизировались

В то время как рост физического присутствия женщин на рынке труда был ограничен объективными факторами, провоцирующими дефицит кадров, работодатели в течение года явно сфокусировались на привлечении женщин. Так, число приглашений женщин, отправленных работодателями на свои вакансии, на 45% превысило приглашения мужчин (71 млн и 49 млн соответственно в целом по РФ). Темпы прироста приглашений также были выше в отношении женщин: +33% больше женщинам по сравнению с 2022 годам, и +22% больше мужчинам.

В регионах ПФО число приглашений женщин на работу также превышает количество приглашений для мужчин. По итогам за 2023 год местные жительницы получили более 6,4 млн приглашений, что на 2,4 млн. больше, чем мужчины, которые получили за прошлый год порядка 4 млн. приглашений на работу. Темпы прироста приглашений женщин, живущих в регионах ПФО, на работу тоже опережают показатели 2022 года: в 2023 году местные работодатели увеличили число офферов для женщин на 34%, для мужчин было меньше офферов + 30% году к году.

Количество приглашений на работу, которые получили женщины и мужчины, живущие в ПФО, 2023 год:

 

2023

Регион

жен

муж

Оренбургская область

                363 868  

               201 489  

Пензенская область

                309 870  

               182 702  

Республика Марий Эл

                  92 062  

                 51 486  

Республика Мордовия

                119 184  

                 70 378  

Республика Татарстан

             2 428 541  

           1 536 423  

Самарская область

             1 451 486  

               963 627  

Саратовская область

                699 997  

               409 305  

Удмуртская Республика

                416 442  

               291 639  

Ульяновская область

                345 049  

               194 818  

Чувашская Республика

                265 845  

               177 603  

 

Работодатели нарастили отправку приглашений женщинам темпами, опережающими приглашения мужчин, во всех без исключения возрастных когортах, но особенно среди 51-60 летних, где был достигнут абсолютный гендерный баланс – по 2 млн приглашений и женщинам, и мужчинам. При этом работодатели намного более активно приглашали женщин в более молодых когортах – на 13,5 млн больше приглашений женщин, чем мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, и на 4,8 млн больше в возрасте от 31 до 40 лет.

Фундаментальный фокус на приглашения женщин работодатели сохраняют на свои вакансии на позиции в HR (90% доля приглашений женщин), в бухгалтерии (87%), в сферах науки и образования (87%). На позиции высшего менеджмента женщин стали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64% чаще, в сельское хозяйство – на 50%, в ИТ – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть чаще.

Зарплаты – «женский демпинг» сохраняется

Женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В прошлом году они просили зарплату на 22,5 тыс. рублей меньше, чем мужчины – медиана зарплатных ожиданий у женщин 51,5 тыс. рублей против 74 тыс. рублей у мужчин. Самый существенный разрыв (38 тыс.) характерен для женщин в возрасте от 41 до 50 лет - 61,2 тыс. против 99,2 тыс. у мужчин в том же возрасте. Самый минимальный разрыв (5 тыс.) в ожиданиях по зарплате – у женщин в возрасте 14-18 лет.

Ситуация с пессимизацией женщинами своих зарплатных ожиданий характерна для всех профобластей, кроме высшего менеджмента – на управленческих позициях женщины запрашивают в среднем на 5 тыс. рублей больше, чем мужчины. Самая существенная разница не в пользу женщин в сферах добычи сырья (57,5 тыс. руб.), консалтинга (47,8 тыс. руб.), сельского хозяйства (41 тыс. руб.), медицины (36,4 тыс. руб.) и ИТ (35,3 тыс. руб.). Минимальная разница – в строительстве (1,5 тыс. руб.) и искусстве, развлечениях, массмедиа (2,5 тыс. руб.).

 

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