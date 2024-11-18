За прошедшую неделю в Самарской области произошло 72 техногенных пожара

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За период с 11 по 18 ноября на территории Самарской области произошло 72 техногенных пожара. Погиб 1 человек.

17 ноября в поселке Ульяновец Шигонского района горел частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. В результате пожара, к сожалению, погибла 55-летняя женщина. Для ликвидации огня привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники. Дознавателям предстоит установить причину пожара.

Природных и лесных пожаров не произошло.

На водных объектах области зарегистрировано 1 происшествие. Погиб 1 человек.

14 ноября спасателями Центра гражданской защиты города Тольятти проведены работы по извлечению тела утонувшего 84-летнего мужчины из пруда Александровский в населенном пункте Александровка Ставропольского района.

Сотрудники Центра ГИМС на территории области продолжают проводить профилактические мероприятия по информированию населения о правилах безопасного поведения в осенний – зимний период.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:



- соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

- не допускайте перегрузки сети;

-расскажите детям об опасности игр с огнем;

- приобретите автономный пожарный извещатель. Этот прибор сохранит вашу жизнь и имущество.

- избегайте выхода на тонкий лед водоемов, расскажите об опасности хрупкого осеннего льда детям.

При пожаре звоните "101". В случае происшествия на воде – на единый номер экстренных служб "112", сообщает пресс-служба ГУ ЧС СО.