За прошедшую неделю в Самарской области произошло 72 техногенных пожара

За период с 11 по 18 ноября на территории Самарской области произошло 72 техногенных пожара. Погиб 1 человек.
17 ноября в поселке Ульяновец Шигонского района горел частный жилой дом на площади 70 квадратных метров. В результате пожара, к сожалению, погибла 55-летняя женщина. Для ликвидации огня привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники. Дознавателям предстоит установить причину пожара.
Природных и лесных пожаров не произошло.
На водных объектах области зарегистрировано 1 происшествие. Погиб 1 человек.
14 ноября спасателями Центра гражданской защиты города Тольятти проведены работы по извлечению тела утонувшего 84-летнего мужчины из пруда Александровский в населенном пункте Александровка Ставропольского района.
Сотрудники Центра ГИМС на территории области продолжают проводить профилактические мероприятия по информированию населения о правилах безопасного поведения в осенний – зимний период.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:
- соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.
– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;
– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- не допускайте перегрузки сети;
-расскажите детям об опасности игр с огнем;
- приобретите автономный пожарный извещатель. Этот прибор сохранит вашу жизнь и имущество.
- избегайте выхода на тонкий лед водоемов, расскажите об опасности хрупкого осеннего льда детям.
При пожаре звоните "101". В случае происшествия на воде – на единый номер экстренных служб "112", сообщает пресс-служба ГУ ЧС СО.