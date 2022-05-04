За прошедшую неделю в Самаре на антимасочников составлено 23 административных материала

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Масочный режим в общественном транспорте – в действии! За неделю 23 административных материала в отношении нарушителей направлено в суды.

Ежедневно межведомственная комиссия с участием представителей профильного городского департамента и регионального министерства, предприятий–перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины проверяют, соблюдают ли масочный режим в общественном транспорте пассажиры и персонал транспортных предприятий, работающий на линии.



За прошедшую неделю на антимасочников составлено 23 административных материала. С начала действия масочного режима в общественном транспорте (с сентября 2020 года) в отношении нарушителей, которые отказываются использовать средства индивидуальной защиты, сотрудники полиции оформили 1992 протокола. За текущий год их уже 1013.

Фото: администрация Самары