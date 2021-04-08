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За прошедший месяц в России резко выросли продажи китайских автомобилей

8 апреля 2021 15:34
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Также был составлен рейтинг наиболее продаваемых китайских автомобилей.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали продажи в марте и подсчитали, сколько было продано новых китайских автомобилей за этот период.  За прошедший месяц было продано 8180 автомобилей китайских брендов. Это на 87% больше, чем в марте 2020 года.

Также был составлен рейтинг наиболее продаваемых китайских автомобилей. На первом месте оказались автомобили компании Haval. В марте было продано 2833 автомобилей, что на 77% больше, чем в марте 2020 года. На втором месте оказалась компания Chery с продажей 2398 авто – продажи этой марки выросли почти в три раза. На третьем месте автомобили Geely с продажей 1732 авто и ростом в 85%.

Замыкают пятерку автомобили Changan (продано 485 авто, продажи упали на 15%) и Cheryexeed (продано 309 авто). По результатам продаж первого квартала в России было продано 19 тысяч новых китайских авто. Показатель вырос на 79% по сравнению с первым кварталом 2020 года, передает samarskie-voditeli.ru.

 

Фото:   autonews.ru

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