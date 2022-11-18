За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 9 пожаров, 6 из которых произошло в жилом секторе

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За прошедшие сутки на территории Самарской области было зарегистрировано 9 пожаров, 6 из которых произошло в жилом секторе.

Вечером 17 ноября поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по Пугачевскому тракту в Самаре. На месте вызова горела квартира на площади 30 кв.м. В результате пожара пострадали 2 человека: женщина и мужчина. В целях безопасности из дома было эвакуировано 22 человека. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Еще один пожар в многоквартирном доме произошел примерно через час в этот же день в селе Никитинка Елховского района. В квартире горели домашние вещи на площади 2 кв.м. На пожаре никто не пострадал, в целях безопасности было эвакуировано 5 человек.

Остальные пожары в жилье произошли в Сызрани, Тольятти, Безенчукском и Ставропольском районах.

Добровольные пожарные команды села Васильевка и с.п. Августовка оказывали активную помощь в тушении частной бани в Большечерниговском районе и двух автомобилей в Ставропольском районе.

Приближаются выходные дни, количество пожаров в которые возрастает. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, не теряйте бдительность, соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите свои жизни и жизни других людей от огня!

Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Следите за исправностью и безопасной эксплуатацией отопительных приборов. Не используйте провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели. Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, или какой-либо чрезвычайной ситуации, звоните по номерам - «01» или "101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО