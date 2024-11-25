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За призывы травить собак хотят штрафовать

25 ноября 2024 13:03
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За призывы травить собак хотят штрафовать

Законопроект о пропаганде жестокого обращения с животными находится на согласовании в кабмине.

В России активизировались догхантеры. Сообщения о разбросанной во дворах и на улицах отраве и сосисках с ядом поступают из разных регионов. Жители Москвы даже составили карту районов, где орудуют убийцы животных. В отношении организованной группы догхантеров, пропагандирующей свою деятельность и привлекающей сторонников через интернет, завели уголовное дело, которое взяли на контроль в МВД. Между тем уже больше года назад в Госдуме подготовили законопроект о штрафах до ста тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Как стало известно «Парламентской газете», документ находится на согласовании в Правительстве.  


Догхантеры — это сообщество людей, которые по своей инициативе занимаются уничтожением собак. Изначально их целью являются бродячие псы, но жертвами становятся и домашние животные. Догхантеры разбрасывают отраву во дворах и на улицах, и во время прогулки собакам грозит смертельная опасность.

В социальных сетях появляется все больше сообщений об отравлениях или смерти питомцев. Например, в московском районе Зюзино собаки отравились разбросанными на улице мясными продуктами, в которых был яд. Пострадавшим оказали ветеринарную помощь, а на догхантеров завели уголовное дело. В Сочи несколько собак погибли, съев крысиный яд. Живодеры подкидывали отраву и в места выгула, и в вольеры в приюте для бездомных животных. А в Подольске от отравления пострадали больше десяти собак, проглотившие во время прогулки отравленные сосиски, разбросанные живодерами. В Коммунарке догхантеры разбрасывали приманки с крючками внутри. В Лосином Острове они разместили объявление, что будут раскидывать яд в лесу и на дорожках, так как хозяева собак не убирают за ними отходы. Они посоветовали гулять с питомцами в «отдаленной части леса». На Кутузовском проспекте в Москве мать с сыном обливали собачью площадку ядовитыми веществами.

Догхантеров можно привлечь к уголовной ответственности по трем статьям. Статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Если это породистая собака, ее убийце грозит еще и наказание по статье 167 УК об уничтожении имущества. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды  Владимира Бурматова, догхантеров можно также привлечь к уголовной ответственности за создание угрозы жизни людей, так как дети могут съесть все, что охотники на животных разбрасывают на детских площадках и во дворах.
На организованную группу догхантеров, в которую входит около трех тысяч человек, уже завели уголовное дело. «Зоозащитники провели большую работу и выявили эту сеть, нашли 120 интернет-ресурсов, через них осуществляется координация догхантеров. Три тысячи участников этой сети координируют свои действия, то есть совершают преступления по предварительному сговору, — сказал Владимир Бурматов. — Расследование идет достаточно давно, но никого еще не посадили».

Депутат 21 ноября обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы он взял это уголовное дело на личный контроль. По словам Бурматова, все крупные города оборудованы камерами видеонаблюдения, позволяющими выявить личности преступников и найти их.  
Депутат также предлагает установить административные штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. За такие призывы для людей хотят ввести штраф 5-30 тысяч рублей и возможный арест на 15 суток. Для должностных лиц взыскание может составить 10-15 тысяч, а для компаний — от 50 до 100 тысяч рублей. Речь идет, например, о призывах догхантеров убивать бродячих собак.

Отдельное наказание хотят ввести за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение фото- и видеоматериалов, печатной и аудиопродукции и размещение их в интернете. За это граждан планируют штрафовать на 10-20 тысяч рублей, должностных лиц — на 15-25 тысяч, предпринимателей — на 20-50 тысяч и организации — на 50-100 тысяч рублей.  

«Законопроект направлен на отзыв в Правительство. Как только получим положительный отзыв, так и внесем», — сообщил Владимир Бурматов.

Зоозащитники поддержали инициативу. Директор благотворительного фонда защиты животных «Сострадание-НН» Владимир Гройсман считает, что санкции должны быть строже. «Предложенные штрафы не напугают нарушителей, особенно догхантеров. Это просто поглаживание против шерсти, — сказал эксперт «Парламентской газете». — Чтобы была реальная профилактика пропаганды, взыскания должны быть более существенными».

 

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