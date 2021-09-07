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За последний месяц жители Самарской области реже всего искали работу в туризме, общепите и продажах

7 сентября 2021 09:23
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За последний месяц жители Самарской области реже всего искали работу в туризме, общепите и продажах

Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали созданные и обновленные за последний месяц резюме жителей Самарской области и выяснили, какие специалисты были наиболее активны на рынке труда региона.

В целом активность соискателей за последний месяц снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокая отрицательная динамика наблюдается среди специалистов сферы продаж (-19%), автомобильного бизнеса (также -19%), представителей индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) – минус 17%, а также среди специалистов индустрии красоты (фитнес, салоны красоты) – минус 13%.

Сильнее всего количество резюме выросло в профессиональной сфере «Добыча сырья»: +19%. Также на рынок труда заметно чаще стали выходить представители медико-фармацевтической сферы (+7%) и индустрии развлечений, масс-медиа (+5%).

«Стоит отметить, что в последний месяц наиболее высоко конкурентной сферой в Самарской области стала профобласть «Высший менеджмент»: на одну вакансию здесь приходится 8 резюме. А вот наибольшая дефицитность кадров по-прежнему наблюдается среди рабочего персонала – всего 1 резюме на предложение. При этом комфортным для рынка труда уровнем профессиональной конкуренции считается 5-6 резюме на вакансию», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.  

 

 

Теги: работа соцопрос

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