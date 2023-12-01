За последний месяц вакансий в сфере курьерской доставки в РФ стало больше на 19%

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Аналитики SuperJob проанализировали рынок труда в сфере курьерской доставки и рассказали о спросе и динамике зарплат.

По данным аналитиков SuperJob, службы доставки входят в топ-7 отраслей с наибольшим спросом на персонал по итогам ноября 2023 года. Спрос на курьеров растет в преддверии новогодних праздников. За месяц в целом по РФ вакансий стало больше на 19%.

Для отрасли характерна высокая текучесть, ситуация с подбором сложная. Работодатели повышают ставки: средний прирост заработных плат курьеров в Москве составил 11% за год, в Санкт-Петербурге — 9%.

SuperJob уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» кадров во многом — следствие демографической ямы. Так, средний возраст водителей-курьеров в 2023 году увеличился на три года и составил 40 лет по сравнению с тем же периодом прошлого года, в свою очередь возраст пеших курьеров также вырос на три года, до 37 лет.

Для отрасли характерна высокая текучесть, ситуация с подбором сложная. Работодатели повышают ставки: средний прирост заработных плат курьеров в Москве составил 11% за год, в Санкт-Петербурге — 9%.

В Москве максимальные зарплаты пеших курьеров достигают 115 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год), а в Санкт-Петербурге – 95 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год).

Водители-курьеры в Москве максимально могут зарабатывать 200 тыс. рублей (+50 тыс. рублей за год), а в Санкт-Петербурге – 165 тыс. рублей (+40 тыс. рублей за год).

В Москве средние зарплаты пеших курьеров составляют 70 тыс. рублей (+10 тыс. рублей за год), а в Санкт-Петербурге – 57 тыс. рублей (+7 тыс. рублей за год).

В Москве средние зарплаты водителей-курьеров составляют 95 тыс. рублей (+ 5 тыс. рублей за год), в Санкт-Петербурге – 78 тыс. рублей (+3 тыс. рублей за год).