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За последние пять лет в России на 34% сократилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме "Жить и воспитываться в семье" в Подмосковье. Она пояснила, что речь идёт и детях, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью.

По словам вице-премьера, сейчас появляются новые задачи по семейному жизнеустройству детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность. Для этого необходимо разрабатывать новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей, считает она.

Особое внимание, отметила Голикова, уделяется сопровождению семей, принявших ребенка-сироту. Для этого во всех регионах страны создано более 3 тысяч 600 таких служб, передает Радио Маяк.