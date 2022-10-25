За последние 6 дней добровольные пожарные приняли участие в тушении 4 пожаров

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Ночью 25 октября, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на ул. Советской в поселке Пензено Большечерниговского района.

На месте вызова горела частная баня на площади 20 кв.м. Первыми к месту пожара прибыли добровольные пожарные ДПК «Пензено», затем к ним присоединились огнеборцы 133 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован.

За последние 6 дней добровольные пожарные команды еще 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров, произошедших в Новокуйбышевске, Кошкинском и Хворостянском районах.

Сообщение о пожаре повышенного уровня сложности «1 БИС» поступило в дежурную смену 19 октября.

На месте вызова в поселке Гранный горела частная баня на площади 15 кв.м и фасад частного дома на такой же площади.

Активное участие в тушении пожара принимала ДПК поселка Гранный. Всего к борьбе с огнем привлекались 8 единиц техники, 24 человека личного состава.

Примерно через 40 минут, в этот же день, стало известно о пожаре в селе Русская Васильевка Кошкинского района. Горела надворная постройка на площади 2 кв.м. Пожарные ДПК «Русская Васильевка» помогали тушить огонь огнеборцам 129 пожарно-спасательной части.

Утром 20 октября, произошел еще один пожар. В этот раз горел частный дом на площади 60 кв.м в поселке Новокуровка Хворостянского района. В ликвидации участвовали 3 единицы техники и 6 человек личного состава, в том числе добровольцы ДПК поселка Новокуровка.

Добровольные пожарные команды оказывают большую помощь и содействие в тушении пожаров в регионе. Благодаря их оперативному прибытию к месту пожара и активному участию в тушении огня, часто удается отстоять жилые дома, спасти жизни и имущество людей.

Фото: ГУ МЧС СО