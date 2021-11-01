За первый месяц работы муниципальным центром управления Самары принято более 4000 обращений

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В конце сентября в Самаре начал свою работу муниципальный центр управления.

В его основной функционал входят оперативное решение проблем жителей, мониторинг социально-экономической ситуации, информирование о событиях в городе и деятельности муниципалитета.

Муниципальный центр управления позволяет получать объективную информацию об актуальных вопросах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения. Центр объединяет в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения граждан.

МЦУ – это не отдельно созданная структура с дополнительными сотрудниками, а проектный офис из специалистов, работающих в структурах органов местного самоуправления, наделенных дополнительными функциями.

За месяц МЦУ зафиксировано и передано в работу более 4000 сообщений. ТОП-5 тем за октябрь:ЖКХ, дороги, благоустройство, общественный транспорт, строительство.