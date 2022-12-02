За неделю подразделения добровольной пожарной охраны региона 6 раз принимали участие в тушении пожаров

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С 25 ноября по 1 декабря подразделения добровольной пожарной охраны, в составе 13 человек и 6 единиц техники, 6 раз привлекались в качестве дополнительных сил для ликвидации пожаров в регионе.

Так, пожарные ДПК «Шмидта» участвовали в тушении полов в цеху на площади 9 кв.м в Самаре;

ДПК «Севрюкаево» привлекались на тушение хозпостройки на площади 40 кв.м. в селе Севрюкаево Ставропольского района;

ДПК «Яблоневый Овраг» 2 раза выезжали на тушение домашних вещей на площади в Жигулевске;

ДПК «Конезавод» привлекались на тушение зерносушилки на площади 30 кв.м в селе Лопатино Красноярского района;

ДПК «Гранный» ликвидировали возгорание дачного дома на площади 80 кв.м. в поселке Гранный Волжского района.

Профессиональные пожарные всегда могут рассчитывать на помощь добровольцев.

Благодаря их своевременному реагированию и территориальную близость к месту пожара, в большинстве случаев удается избежать распространения огня и увеличения площади возгорания до больших размеров.

В осенне-зимний период возрастает риск пожаров из-за неисправности или неправильной эксплуатации электронагревательных приборов и печей, а также ветхости электропроводки. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в предстоящие выходные и обучить им своих детей.

В случае пожара необходимо звонить по телефонам пожарных и спасателей: «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО