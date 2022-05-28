За неделю проведения акции «Судебные приставы – детям» с алиментщиков региона взыскано более 1,9 млн рублей

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Как показывает практика, далеко не все жители области добросовестно исполняют свои обязательства. Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области ежедневно отстаивают законные интересы несовершеннолетних граждан, напоминая родителям об их долге помогать собственным детям.

В рамках мероприятия «Судебные приставы – детям» судебные приставы региона в один день провели работу по более чем 300 должникам-алиментщикам. Так, в отношении 28 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В действиях 10 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Проведено 72 проверки бухгалтерий организаций, в которые направлены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы должников, а 42 нетрудоустроенным должникам вручены направления в Центр занятости населения.

Наиболее действенными мерами принудительного исполнения, применяемые сотрудниками Службы в отношении неплательщиков, остаются: ограничение в праве на управление транспортным средством и ограничение выезда за пределы Российской Федерации. В настоящее время в праве на управление транспортным средством ограничены свыше 2 тысяч должников по алиментным обязательствам, в выезде за пределы страны ограничен более 8 тысяч таких граждан.

Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области напоминают, что ни одна из применяемых мер принудительного исполнения не снимает с граждан обязанности выплачивать своему ребенку алименты.



