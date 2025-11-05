За настройку навигатора за рулем можно получить штраф

Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За настройку навигатора за рулем можно получить штраф

5 ноября 2025 09:32
190
Пользоваться гаджетами можно только если автомобиль не находится в движении.

Юрист Валентина Бачурина напомнила, что пользоваться гаджетами можно только если автомобиль не находится в движении. За несоблюдение ПДД предусмотрен штраф 1,5 тыс. руб, сообщает "Газета Ru".

Нарушением будет считаться и чтение сообщений в телефоне во время движение, а также набор ответного сообщения.

Депутат Павел Федяев напомнил о штрафе за прогрев двигателя во дворе дома более пяти минут. За это предусмотрен штраф 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 1,5 тыс. руб. в регионах.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
883
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
731
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1574
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
881
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
765
Весь список