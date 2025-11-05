За настройку навигатора за рулем можно получить штраф

190

Юрист Валентина Бачурина напомнила, что пользоваться гаджетами можно только если автомобиль не находится в движении. За несоблюдение ПДД предусмотрен штраф 1,5 тыс. руб, сообщает "Газета Ru".



Нарушением будет считаться и чтение сообщений в телефоне во время движение, а также набор ответного сообщения.



Депутат Павел Федяев напомнил о штрафе за прогрев двигателя во дворе дома более пяти минут. За это предусмотрен штраф 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 1,5 тыс. руб. в регионах.

Фото: freepik.com