За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия

68

В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы подразделений лицензионно-разрешительной работы.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области подвел итоги работы в первом полугодии 2023 года. Он осуществляет государственный контроль над владельцами гражданского оружия, частными охранными организациями и охранниками, частными детективами и юридическими лицами с особыми уставными задачами. В общей сложности на учете в ЦЛРР стоит более 132 тысяч единиц оружия.

В первом полугодии сотрудники Росгвардии рассмотрели почти 13 тысяч заявлений от граждан и представителей юридических лиц на получение государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. Более 97% из них поступило в электронном виде.

Совместно с участковыми уполномоченными полиции росгвардейцы провели порядка 6 тысяч проверок владельцев оружия. Проведено более 250 проверок соблюдения правил оборота служебного оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами (частные охранные организации, подразделения ведомственной охраны и др.) и соблюдения законодательства о частной охранной и детективной деятельности.

По результатам всех проведенных проверок сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области составили порядка 800 протоколов об административных правонарушениях. За нарушения законодательства в области оборота оружия изъято 237 единиц гражданского оружия.