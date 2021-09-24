За минувшие сутки в регионе произошло три пожара в частных банях

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С наступлением холодов одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане. Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации, сообщает пресс-служба облМЧС.

За минувшие сутки в регионе произошло три таких пожара. К счастью, никто не пострадал.

23 сентября в Ставропольском районе в селе Ерыкла на территории частного домовладения горела баня на площади 30 кв. м. С огнем боролись пожарно-спасательные подразделения в количестве 7 человек и 3 единиц техники.

Еще один пожар произошел в этот же день в Красноярском районе. В СНТ «Металлист» горела баня на площади 30 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались подразделения в количестве 8 человек и 2 единиц техники.

Третья баня горела в СНТ «Мелиоратор» Ставропольского района на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Для ликвидации привлекались подразделения в количестве 18 человек и 6 единиц техники.

Чтобы избежать подобных пожаров и неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: облМЧС