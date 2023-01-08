Я нашел ошибку
Главные новости:
Имена погибших земляков навсегда останутся в памяти тольяттинцев.
В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным, погибшими в Макеевке
На спектакли доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь": афиша на февраль
Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение.
За минувшие сутки в регионе горели три бани
Мужчина даже не успел заметить, что утерял документы.
Житель села Воскресенка выразил благодарность участковому и односельчанке
89 российских военнослужащих погибли в результате обстрела ВСУ пункта временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в Макеевке. 
Минобороны России: проведена операция возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке
Сотрудники МЧС спасли из пожара четырех человек, один из них был доставлен в реанимацию.
Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Подобное праздничное мероприятие прошло и в отделении МВД Хворостянского района.
«Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом воспитанников центра «Солнечный лучик» села Приволжье
Для удобства жителей сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок города.
ЭкоСтройРесурс: куда сдать ёлку на переработку
Наверх
Самара  -24 °C, Тольятти  -25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За минувшие сутки в регионе горели три бани

8 января 2023 18:17
115
Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение.

В выходные и праздничные дни одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане. Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.

За минувшие сутки в регионе произошло 3 таких пожара.

7 января в селе Старопохвистнево Похвистневского района горела баня на площади 5 кв. м. К тушению пожара привлекались 9 человек л/с, 2 ед. техники.

А в ночь с 7 на 8 января в Безенчукском районе горели 2 бани и надворные постройки.

В поселке Осинки горела баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв.м. В тушении огня были задействованы 17 человек, 6 ед. техники. 

В поселке Безенчук также горела баня и надворные постройки на площади 100 кв.м. Привлекались 8 человек, 3 ед. техники.

 К счастью, на пожарах никто не пострадал.

Чтобы избежать пожаров в банях, нужно обратить внимание на особенности ее постройки и эксплуатации.

Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
677
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
555
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
7 января 2023  10:35
Дмитрий Азаров вместе земляками встретил Рождество Христово в Софийском соборе
595
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
6 января 2023  12:08
Ночами с 7 по 9 января в Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -34 С
2370
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2023  10:17
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
658
Весь список