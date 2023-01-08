За минувшие сутки в регионе горели три бани

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В выходные и праздничные дни одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане. Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.

За минувшие сутки в регионе произошло 3 таких пожара.

7 января в селе Старопохвистнево Похвистневского района горела баня на площади 5 кв. м. К тушению пожара привлекались 9 человек л/с, 2 ед. техники.

А в ночь с 7 на 8 января в Безенчукском районе горели 2 бани и надворные постройки.

В поселке Осинки горела баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв.м. В тушении огня были задействованы 17 человек, 6 ед. техники.

В поселке Безенчук также горела баня и надворные постройки на площади 100 кв.м. Привлекались 8 человек, 3 ед. техники.

К счастью, на пожарах никто не пострадал.

Чтобы избежать пожаров в банях, нужно обратить внимание на особенности ее постройки и эксплуатации.

Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

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