За месяц в Самарском регионе поставлено на кадастровый учет 13 многоквартирных домов

114

За минувший месяц Управлением Росреестра по Самарской области поставлено на кадастровый учет 13 многоквартирных домов. 1947 квартир готовы встретить своих жильцов на территории Красноглинского и Кировского внутригородских районов городского округа Самара и в муниципальном районе Волжский Самарской области.

«Самарский регион входит в пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Развитие жилищного строительства — одно из перспективных направлений деятельности в губернии, благоприятно влияющий на экономический климат не только региона, но и страны в целом», - делится Татьяна Титова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года самарским Росреестром на кадастровый учет уже было поставлено 46 многоквартирных домов. Результаты, полученные за август, говорят о значительном приросте объектов недвижимости.

«Строительство жилья в Самарской области не снижает обороты. В правительстве ожидают в этом году, как минимум, повторения объемов прошлого года. Фактически, за 8 месяцев на территории Самарской области введено в эксплуатацию 1,203 млн. квадратных метров жилья. Стоит отметить, что в текущем году поставлена масштабная задача – ввести в эксплуатацию 2,192 млн. квадратных метров жилья, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»», - комментирует Алёна Стуликова, руководитель управления контроля (надзора) в сфере долевого строительства Министерства строительства Самарской области.