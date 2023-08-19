За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Снижение курса национальной валюты повысило интерес самарцев к новостям с валютной биржи. За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных (29%). Не следят за динамикой 54% горожан.



Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.



К 1 сентября самарцы предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты горожане предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.



Время проведения: 7—17 августа 2023 года