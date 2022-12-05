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За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20%

5 декабря 2022 12:13
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За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20%

За год пиротехническая продукция в России подорожала на 15-20 процентов как в опте, как и в рознице, рассказали участники рынка. Как сообщает News.ru, причиной стали введенные против страны санкции, ведь раньше фейерверки завозились преимущественно из Китая через европейские порты, то теперь через них не пропускают российские корабли.

Член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев уточнил, что сейчас поставки переориентировали на автомобильный транспорт и они идут через Дальний Восток. Плюс рост цен на пиротехнику связан еще и с тем, что в Китае на фоне карантинных ограничений из-за коронавируса закрывались заводы.

В свою очередь, руководитель сети магазинов пиротехники «КоробкаФейерверков.РФ» Дмитрий Метелкин рассказал, что продавцы уже учли снижающуюся покупательную способность россиян, так что в этом году средний чек будет в районе 2-3 тысяч рублей, пишет Лента.

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