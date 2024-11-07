За 5 дней полицейские региона проверили более тысячи владельцев оружия

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В период с 28 октября по 1 ноября текущего года в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также пресечения административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявления и установления лиц, причастных к их совершению, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

Как отметил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов: «В ходе мероприятия полицейские проверили более тысячи владельцев охотничьего оружия, изъяли 49 единиц оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Органы предварительного следствия возбудили 10 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения оружия в отношении жителей Самарской области. Выявлено 35 нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.».

Полковник полиции подчеркнул, что работа в данном направлении проводится на постоянной основе и напоминает, что для того, чтобы избежать уголовной или административной ответственности необходимо сдавать в полицию, попавшие к вам любым способом, незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Так, сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что 49-летний местный житель может быть причастен к незаконному хранению взрывчатых веществ. В присутствии понятых полицейские провели осмотр дома и надворных построек мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли пластмассовые банки с веществом черного цвета внутри, массой около 90 грамм, и две металлические банки с надписью «Порох охотничий бездымный» с сыпучим веществом серо-зеленого цвета внутри, общим весом более 600 грамм, а также патроны с маркировкой «60 58». Экспертизой, проведенной ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятые вещества являются дымным и бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия, а изъятые патроны являются 7,62 мм военными патронами образца 1943 года. Следственным отделением отдела полиции уголовные дела, возбужденные в отношении фигуранта по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 222.1 УК РФ и ч.1 ст.222 УК РФ, объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приволжский районный суд признал достаточным доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, условно с испытательным сроком два года и штрафа 6000 рублей.